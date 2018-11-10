Türk Firmalar Küba ile Sağlık Alanında İş Birliği İçin Çalışıyor"

konuştu. Türkiye ile Küba ikili siyasi ilişkilerin çok üst düzeyde olduğunu dile getiren Büyükelçi Ekinci, "Uluslararası kuruluşlardaki işbirliğimizde memnuniyet verici bir seviyede" dedi ve ekledi:

"Sayın cumhurbaşkanımızın 2015 yılında Küba'ya gerçekleştirdiği ziyarette ilişkilerimizin dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. Cumhurbaşkanı seviyesinde Türkiye'den Küba'ya gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. Bu konuda da çok önem arz ediyordu. Çok kalabalık bir heyet ile gelmişti. İş insanlarımız da gelmişti. İkili temaslar gerçekleştirilmişti. Onun akabinde aslında 2016 yılının sonunda ziyaretin hemen akabinde bir takım temaslar başlamıştı. 2016 yılının sonunda 20 Aralık'ta da Türk Hava Yolları'nın seferleri başladı. Bu da tabi çok önemli bir gelişme oldu. Doğrudan bir bağ gelişmiş oldu. Haftada üç kez sefer var. Fakat bu sayının 4'e çıkması öngörülüyor. Bu da tabi çok önemli bir gelişme. İki ülke arasında ziyaretler, Türkiye'den Küba'ya gelen ziyaretlerin artışında da önemli bir etkisi oldu. Artı THY'nin sahip olduğu geniş ağ İstanbul Havalimanı'nın merkezi rolü çerçevesinde THY vasıtasıyla diğer ülkelerden gelişlerde bir artış oldu."

"Hedefimiz ekonomik ticaret ilişkilerimizi siyasi ilişkiler seviyesine çekmek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin geçtiğimi yıl organize ettiği yaklaşık 40 şirketin temsil ettiği bir heyetin Küba'ya yaptığı ziyaretin faydasından söz eden Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, "Bu da iş insanlarının doğrudan temaslarına fayda yaptı" dedi ve şöyle konuştu:

"Burada gerçek düzeyde ve sahada ki gerçekleri görmeyi ve doğrudan Kübalı makamlarla görüşmeleri faydalı oldu. 2018 yılına baktığımız zaman bizim ekonomik ve ticari anlamda ki temaslarımızın bir ivme kazandığını görüyoruz. Bir komite grubu var. O tekrardan canlandırıldı. 2018 yılının başında eski dönemin Ekonomi Bakan yardımcımız Sayın Fatih Metin, beraberinde bir heyet ile Küba'ya geldi. Burada Dış Ticaret ve Bakan Yardımcısı ile görüştü. Burada da belirli alanlar öncelikli alanlar olarak belirlendi. İnşaat, sağlık, enerji, tarım, sulama, turizm gibi alanlar potansiyel iş alanları olarak belirlendi. Bunun devamı niteliğinde geçtiğimiz Haziran ayında bu sefer Dış Ticaret Yatırım Yardımcısı Kübalı yatırımcıları beraberinde alarak Türkiye'yi ziyarette bulundu. Bu ziyaretin iki ayağı oldu. İstanbul ve Ankara. İstanbul'da Küba Türkiye iş konseyinin düzenlediği bir takım toplantılar oldu. Dolayısıyla bu şirketler Türk özel sektörü ile bir araya getirildi. Ankara'da da resmi temaslar oldu. Şu an da olumlu ivme var. Mevcut duruma baktığımız zaman tabiatıyla mevcut ticari ilişkilerimiz arzu ettiğimiz seviyede değil şu anda . Siyasi ilişkilerimizin çok gerisinde. Hedefimiz ekonomik ticari ilişkilerimizin ve siyasi ilişkilerimizin seviyesini yukarıya çıkarabilmek."

Türk şirketlerin Küba'ya ilgisi hakkında

Türk şirketlerin Küba ile ilgili yatırımlarıyla ilgili ise Büyükelçi Ekinci şunları söyledi:

"Bir takım müzakerelere devam eden ve geçtiğimiz hafta neticelenen durumlar oldu. Bunlardan bir tanesi basına da yansıdığı gibi Global Holding'in Küba'da bulunan limanın yönetimini alması. Bu tabi çok önemli bir gelişme. THY'de geliyor. Global Yatırım olarak dünya çapında önemli bir firmamızı bu şekilde Küba'ya giriş yapması son derece mutluluk verici. Bu işbirliğinin önümüzde ki dönemde diğer sektörlere de yayılmasını ümit ediyoruz. Bu arada Fransız ortağıyla TAV'da Havana'da ki havalimanının işletmesini almak için müzakerelerini sürdürüyor. Bir de Karadeniz Holding de müzakerelerde bulundu. 27 Ekim'de yanılmıyorsam sözleşme imzalayarak buraya iki gemisini getirip, biliyorsunuz gemileri termik santrale dönüştürüyor. Bu sayede Küba'ya elektrik tedariği söz konusu. Bütün bunlar çok önemli gelişmeler."

"Sağlık alanında iş birliği için çalışan firmalarımız var"

Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, sağlık alanında Küba'nın çok gelişmiş bir ülke olduğunu ve Türk firmaların sağlık konusunda iş birliği için görüşmelerde bulunduğunu söyledi ve ekledi:

"Bir takım buluşları söz konusu. Kanser, akciğer kanseri, deri hastalıkları, şeker, diyabet konularında bir takım buluşları olan bir ülke. Dolayısıyla bu alanlarda da iş birliği yapılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da bir takım firmalarımız sağlık alanında da çeşitli görüşmelerde bulunuyorlar. Üniversiteler arasında da tıp alanında iş birliğine gidilmesi yönünde çalışmalar var. Belki Türkiye'de bu anlamda bir ortak araştırma merkezi kurulması söz konusu. Zaman içinde üzerinde mütabakata varılan ürünlerin Türkiye'de ortak üretimiz söz konusu olabilir. Bunlar üzerinde çalışmalar devam eden hususlar."

Türk Turist sayısında ciddi artış var

Küba'ya gelen Türk turist sayısında önemli artışlar olduğuna işaret eden Büyükelçi Ekinci, "Ciddi bir artış var. Biz de ki rakamlar da 2015'te yaklaşık 8 bin civarıydı. 2017'de bu rakam neredeyse 19 bine yaklaşıyor" dedi ve ekledi:

"Rakam tabi buraya gelen bir takım ülkelerin turistlerine Kanada, Almanya, ABD, İtalya, İspanya gibi ülkelerin rakamlarına kıyasla çok geride. Ama artış oranı olarak baktığımız zaman 2 yılda yüksek bir artık kaydedilmiş durumda. Bunda da tabi THY'nin uçuşlarına başlamasında büyük etken var. Benim Kasım sonu itibariyle 2 senem dolacak. Kübalıların Türklere bakış açıları çok olumlu. Yani hakikaten Türkiye'ye yönelik çok büyük bir ilgi var. Sağlık turizmi için gelenler var. Özellikle hem kanser bağlamında hem de deri hastalıkları bağlamında gelenleri duyuyoruz. Burada tabi doğrudan gelmek değil önceden Küba tarafının raporları ve ilgili bütün belgelerin öncelikle Küba tarafına iletilmesi ondan sonra o raporların burada bir komisyon tarafından inceleniyor. Komisyon karar veriyor. Hasta buraya gelsin biz burada ilave bu tedaviyi uygulayabiliriz diyor. ya da bizim uygulayabileceğimiz ilave bir unsur yoktur diyor. O çerçeve de hareket edilmesi gerekiyor."

"Türk dizileri Küba'da da popüler"

Küba'da da Türk dizilerinin çok popüler olduğunu ifade eden Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, "Burada TV'lerde devlet kanalları var.Türk dizilerinin televizyonda yayını söz konusu değil. Ama burada bir şekilde Kübalılar temin ediyorlar. Ne zaman bir resmi kuruma gitsem Türk Büyükelçi'nin geldiklerini duyduklarında hemen etrafımı sarıp bir takım dizilerin isimlerini, aktörleri sayarak dizinin sonunu merak ediyorlar. Tabi o diziler de edindikleri bir Türkiye imajı var. Bu bağlamda Türkiye'ye bağlanıyorlar. Türkiye'ye ilgi duyuyorlar. Araştırıyorlar. Burada da Atatürk çok önemli bir figür. Heykeli de var. Onu da tanıyorlar. Büyük saygı duyuyorlar. İlişkiler çok iyi. Hem resmi düzeyde hem de halk gözünde Türk dendiği vakit çok içten gelen bir sevgi var" dedi.

THY'nin Havana yolcu sayısının 50 bine ulaşması bekleniyor

Türk Hava Yolları'nın 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul - Havana - Karakas (Venezuela) seferlerinde doluluk oranlarında önemli artışlar yaşandı. Geçen yıl Havana ve Karakas seferlerinde toplam 59 bin yolcu taşıyan THY ile 2017 yılında sadece Havana çıkışlı 37 bin kişi uçuş yaptı. 2018 yılında da Küba pazarına iyi başlayan THY hedef büyüttü. Bu yıl sonuna kadar THY'nin yolcu taleplerindeki artışla Havana'ya yolcu rakamı 50 bine ulaşacak. 13 saat 10 dakika süren İstanbul-Havana uçuşu sonrası aynı uçak Venezuela'nın başkenti Karakas'a devam ediyor. THY Küba pazarında yolcu sayısını artırmak adına Ortadoğu ülkelerinde, Sırbistan, Almanya, İtalya ve Romanya'da tanıtım faaliyetleri yapıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul