Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda, Türkiye'nin fintek ve katılım finans ekosistemlerinin yurt dışı yatırımcılara tanıtılması amacıyla düzenlenen webinar serisinin ilki Katar Finans Merkezi iş birliğiyle, 23-24 Şubat tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi açıklamasına göre, Türkiye'de fintek ve katılım finans ekosistemlerinin geliştirilmesinin stratejik öncüsü olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin, Katar Finans Merkeziyle ortaklaşa düzenleyeceği "FinTech and Digital Participation Banking: Turkish Solutions and Opportunities in Qatar" başlıklı webinar, 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Çevrim içi ortamda düzenlenecek etkinlikle, Türkiye'nin Katar ile olan stratejik iş birliğinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Katar Kalkınma Bankası ve Katar Fintek Hub'dan da temsilcilerin katılacağı webinarda, farklı odaklardan 20 Türk fintek şirketi finans sektörünün geleceğine dair projelerini tanıtırken, Türkiye'den 3 katılım bankası da müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yenilikçi dijital çözümlerini izleyicilere sunacak.

İlerleyen dönemde farklı ülkelerde de yapılması planlanan webinarlarla, Türkiye'nin fintek ve katılım finans ekosistemlerinin uluslararasılaşmasına önemli bir katkıda bulunulması hedefleniyor.

Başta fintek şirketleri, katılım finans kuruluşları, yatırımcılar, akademisyenler ve kamu kurumları olmak üzere farklı sektörlerden geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek webinara, "www.cbfo.gov.tr" internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan link üzerinden kayıt yapılabilecek.