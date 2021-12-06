Türk fındığı Almanya'daki fuarda tanıtıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), Almanya'da düzenlenen gıda fuarında stant açarak Türk fındığını tanıttı.

Karadeniz İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır gerçekleştirilemeyen fiziksel etkinliklerin yavaş yavaş eski temposuna dönmeye, fındık ihracatçılarının da tekrar fuarlardaki yerini almaya başladığı belirtildi.

Bu bağlamda, 30 Kasım-02 Aralık'ta Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen "Food Ingredients (FI) Europe 2021 Fuarı"na, KFMİB tarafından stantla iştirak edilerek Türk fındığına ilişkin tanıtım yapıldığı aktarılan açıklamada, eşzamanlı olarak çevrim içi ortamda da gerçekleştirilen fuarda 135 ülkeden 800'ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer aldığı, fuarı gerek çevrim içi gerekse fiziksel 17 bin civarında gıda profesyonelinin ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, KFMİB standında, Türk fındığı ve fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldığı ifade edilerek, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ikram edildiği bildirildi.

Standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verildiği belirtilen açıklamada, "İkili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı. Öte yandan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi de fuar sırasında KFMİB standını ziyaret ederek gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine yönelik başarı dileklerini bildirdi." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Ekonomi Haberleri

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