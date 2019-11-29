Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un

29.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:56

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.



TBB'den yapılan açıklamada, yeni ortaklıkla, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğinin tespit edileceği ve kredi notu sayesinde kaynakların daha verimli kullanılarak, ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle