Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un
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Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının, Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.

29.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:56
Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un

(TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) 'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.


TBB'den yapılan açıklamada, yeni ortaklıkla, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğinin tespit edileceği ve kredi notu sayesinde kaynakların daha verimli kullanılarak, ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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