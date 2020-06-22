Türk filmleri Cannes Film Festivali'nde
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Türk filmleri Cannes Film Festivali'nde

Dünyanın en prestijli film festivali kabul edilen, bu yıl on-line düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk sinemasının uzun ve kısa metraj ile belgesel türlerinde üretilmiş ya da geliştirme aşamasındaki filmleri uluslararası alanda tanıtılacak.

Türk filmleri Cannes Film Festivali'nde
22.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:14

Dünyanın en prestijli film festivali kabul edilen, bu yıl on-line düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk sinemasının uzun ve kısa metraj ile belgesel türlerinde üretilmiş ya da geliştirme aşamasındaki filmleri uluslararası alanda tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak "Cannes Online" ismiyle düzenlenen Cannes Film Festivali, 53 filmlik özel seçki ve market bölümüyle başladı.

22-26 Haziran'da 60 ülkeden 8 bin 500 sinema profesyoneli ile 250 satış temsilcisini buluşturacak festivalde bu yıl film yarışması yapılmayacak.

Belirlenen 53 filmlik seçki, sonbaharda Venedik ve San Sebastian gibi önemli festivallerde "Cannes 2020" etiketiyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Filming in Turkey" tanıtılacak

Festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı iş birliğiyle organize edilen Türkiye bölümünde "Filming in Turkey"in tanıtımı yapılacak.

Yeni sinema yasasıyla yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği", uluslararası sinema profesyonellerine tanıtılacak.

Destekle baştan başa doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün artacağı ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olacağı öngörülüyor.

Türkiye bölümünde ayrıca uzun ve kısa metraj ile belgesel türlerinde üretilmiş ya da geliştirme aşamasındaki filmler tanıtılarak Türk sineması yapımları uluslararası alanda görücüye çıkacak.

"Balkaya", "Cinefondation L'Atelier" bölümünde

Türkiye bölümünde yer alan satış ajansları da "7. Koğuştaki Mucize", "Biz Böyleyiz", "Ömer ve Biz", "Deliler" ve "Ailecek Şaşkınız" gibi ilgiyle izlenen, Türk yapımı ödüllü filmleri tüm dünyanın beğenisine sunacak.

Son filmi "Kız Kardeşler" olan, 2019 yılında Berlin Film Festivali'nde büyük ödül için yarışan Emin Alper de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen yeni film projesi "Balkaya" ile Cannes Film Festivali'nin önemli bölümlerinden "Cinefondation L'Atelier" film geliştirme programında yer alacak.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek "Cinefondation L'Atelier" programına 15 proje seçilme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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