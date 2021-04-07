Türk filmleri, ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak
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Türk filmleri, ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Türk filmleri, ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak

Türk sinemasından seçkin örneklerin yer aldığı ABD'deki en eski Türk film festivallerinden Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi 15-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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Türk sinemasından seçkin örneklerin yer aldığı ABD'deki en eski Türk film festivallerinden Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi 15-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek festivalde çağdaş Türk sinemasının seçkin örnekleri Amerikalı seyirciyle buluşacak.

Festival programında Reha Erdem'in son filmi "Seni Buldum Ya!", Reis Çelik'in "Ölü Ekmeği", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Serhat Karaaslan'ın "Görülmüştür", Tankut Kılınç'ın "Dersaadet Apartmanı", Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs" ve Barış Atay'ın "Aden" isimli uzun metraj filmleri yer alıyor.

Program da ayrıca Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri" ve Elizabeth Lo'nun "Stray" isimli belgeselleri de gösterilecek.

Kuruluşu 2001 yılına dayanan festivalde uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2006'dan bu yana her yıl düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında ödül alan filmlerden bir seçki de yer alıyor.

Festival kapsamında ayrıca Türk sineması üzerine ödül alan yönetmenlerin katılacağı çevrim içi bir panel de düzenlenecek.

Boston Türk Film Festival programı hakkında daha fazla bilgiye "www.BostonTurkishFilmFestival.org" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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