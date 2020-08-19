Türk Felsefe Derneği'nden YÖK'e ziyaret
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Türk Felsefe Derneği'nden YÖK'e ziyaret

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türk Felsefe Derneği'nden YÖK'e ziyaret
19.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:27

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Korlaelçi ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirterek, faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Üniversitelerdeki felsefe eğitiminin desteklenmesi ve tercih edilmesinin teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla "YÖK Destek Bursları" kapsamına felsefe lisans programlarını da dahil ettiklerini anımsatan Saraç, "Bu yaklaşımımızın felsefe programına yönelik önemli bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Felsefe bölümlerini süreç içerisinde başkaca tedbirlerle de güçlendirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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