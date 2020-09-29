Türk F-16'sinin Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası
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Türk F-16'sinin Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası

29.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:48
Türk F-16'sinin Ermenistan'a ait uçağı düşürdüğü iddiası

İletişim başkanı Fahrettin Altun, Türk savaş uçaklarının Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.

İletişim başkanı Fahrettin Altun, Türk savaş uçaklarının Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.

Yabancı bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Fahrettin Altun, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağının Türkiye'ye ait F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasına ilişkin, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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