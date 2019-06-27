Türk F-16'sından Fatih Sondaj Gemisi'ne selamlama
Türk F-16'sından Fatih Sondaj Gemisi'ne selamlamaANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.
Türk F-16'sından Fatih Sondaj Gemisi'ne selamlama
ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir F-16 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'deki görevi için törenle uğurlanan Fatih Sondaj Gemisini ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.
Kaynak: İHA
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