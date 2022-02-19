Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Türk Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimiyle güven verdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimiyle güven verdi.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı 30-35 bin fit irtifada deniz üstü yüksek irtifa önleme eğitimi gerçekleştirdi. Savaşan şahinlerin havada süzüldükleri nefes kesen görüntüler Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(Murat Çelik/İHA)

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz, Savaş, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title