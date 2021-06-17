Türk F-16'larından ABD uçaklarına refakat ve havada yakıt ikmal desteği
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Türk F-16'larından ABD uçaklarına refakat ve havada yakıt ikmal desteği

Türk F-16'larından ABD uçaklarına refakat ve havada yakıt ikmal desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yaptığını, KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yaptığını, KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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