Türk F-16'larından ABD uçaklarına refakat ve havada yakıt ikmal desteği

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yaptığını, KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yaptığını, KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı