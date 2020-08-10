Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının senaryo gereği çifter ve toplu uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, pilotların görevleri başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA