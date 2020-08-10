Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.
10.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:57
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının senaryo gereği çifter ve toplu uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, pilotların görevleri başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.
Kaynak: AA