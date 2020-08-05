Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
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Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da süren TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ettiğini bildirdi.

05.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:35

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da süren TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, tatbikata ilişkin son görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Tek millet iki devlet hashtagi ile yaptığı paylaşımla, Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ettiğini açıkladı.

Türkiye ile Azerbaycan Hava ve Kara Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir, Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara Kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

(İHA)

Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında

Kaynak: İHA

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