Türk Eximbank Yeni Hizmetlerini Devreye Alıyor

Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı toplam finansman desteği 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 21,4 oranında arttı. İhracatçılara sağladığı desteği artırarak sürdürme gayreti içinde olan Türk Eximbank, bugün itibariyle iki yeni hizmeti ihracatçılarımıza sunmaya başladı.

Türk Eximbank finansman desteğini artırma hedefi doğrultusunda bugün itibariyle yeni bir kredi uygulaması ile yabancı para cinsinden kredilerin döviz olarak kullanması imkanını ihracatçıların hizmetine sunmaya başladığını duyurdu.

Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı toplam finansman desteği 2018 yılı Ocak -Nisan döneminde yüzde 21,4 oranında arttı. Yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank 2018 yılına hızlı bir başlangıç yaparak sunduğu toplam finansman desteğini 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 21,4 oranında artırarak 10,9 milyar dolardan 13,3 milyar dolarak yükseltmeyi başardı. Toplam desteğin içinde nakdi krediler yüzde 21,4 oranında artarak 8 milyar dolara, alacak sigortası ise yüzde 21,5 oranında artarak 5,3 milyar dolara yükseldi.

İhracatçılara sağladığı desteği artırarak sürdürme gayreti içinde olan Türk Eximbank, bugün itibariyle iki yeni hizmeti ihracatçılarımıza sunmaya başladı.

İşletme Sermayesi kredilerinde vade 5 yıla çıkarıldı

İhracatçılarımızın daha uzun vadeli işletme sermayesi kredisi kullanma taleplerini dikkate alan Eximbank, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği ve önümüzdeki aylar içinde gerçekleştireceği ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçları için daha uzun vadeli kredi kullanma imkanı getirdi.

Bu çerçevede, Euro cinsinden toplam 5 yıl vadeli bir kredi penceresi Euribor+3,25 yüzde faiz oranı üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine bugün (28 Mayıs) itibariyle sunulmaya başlandı. İlk etapta 500 milyon dolar karşılığı Euro cinsinden kredi kullandırımı yapılacaktır. Bu imkan, dilimler halinde devreye girecek olup, Haziran ayında ikinci ve üçüncü etap kredi kullandırımları devreye alınacak.

Yabancı para cinsinden kredilerin döviz olarak kullandırılması imkanı getirildi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle yabancı para cinsinden kredilerin doğrudan döviz olarak da kullandırılabilmesine imkan tanındı. Bu kapsamda, döviz kredilerini TL olarak kullanması zorunluluğundan dolayı ihracatçılarımızın geçmişte maruz kaldıkları kur zararlarının önüne geçmek amacıyla, Türk Eximbank bugünden (28 Mayıs) itibaren TCMB kaynaklı reeskont kredileri hariç yabancı para cinsinden tüm kredilerini döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırmaya başladı.

Forward gibi kur riskinden korunma ürünlerinin önemi arttı

İhracatçıların kur oynaklıklarının oluşturabileceği riskleri yönetebilmeleri için forward vb. ürünlerini kullanmalarının önemi arttığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "Bildiğiniz üzere Türk Eximbank 2017 yılının Aralık ayından itibaren opsiyon işlemlerine ilaveten bankacılık sektöründe daha yoğun bir şekilde kullanılan forward -vadeli kur alım/satım işlemlerine de başlamış olup, bu ürünleri kar amacı gütmeden ihracatçılarımıza sunmaktadır." - İSTANBUL