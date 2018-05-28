Türk Eximbank Yeni Hizmetlerini Devreye Alıyor

Türk Eximbank, finansman desteğini artırma hedefi doğrultusunda bugün itibarıyla yeni bir kredi uygulaması ile yabancı para cinsinden kredilerin döviz olarak kullanması imkanını ihracatçıların hizmetine sunmaya başladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre banka 2018'e hızlı bir başlangıç yaparak sunduğu toplam finansman desteğini ilk 4 ayda yüzde 21,4 artırarak 10,9 milyar dolardan 13,3 milyar dolara yükseltti.Toplam finansman desteği içinde nakdi krediler yüzde 21,4 artarak 8 milyar dolara, alacak sigortası ise yüzde 21,5 artarak 5,3 milyar dolara ulaştı.

İhracatçılara sağladığı desteği artırarak sürdürme gayreti içinde olan Türk Eximbank, bugün itibarıyla iki yeni hizmeti ihracatçılara sunmaya başladı.

İşletme sermayesi kredilerinde vade 5 yıla çıkarıldı

Açıklamaya göre ihracatçıların daha uzun vadeli işletme sermayesi kredisi kullanma taleplerini dikkate alan Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği ve gelecek aylar içinde gerçekleştireceği ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçları için daha uzun vadeli kredi kullanma imkanı getirdi.



Bu çerçevede, avro cinsinden toplam 5 yıl vadeli bir kredi penceresi "Euribor+ yüzde 3,25" faiz oranı üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine bugün itibarıyla sunulmaya başlandı.

İlk etapta 500 milyon dolar karşılığı avro cinsinden kredi kullandırımı yapılacak. Bu imkan, dilimler halinde devreye girecek olup, haziran ayında ikinci ve üçüncü etap kredi kullandırımları devreye alınacak.

Yabancı para cinsinden kredilerin döviz olarak kullandırılması imkanı getirildi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle yabancı para cinsinden kredilerin doğrudan döviz olarak da kullandırılabilmesine imkan tanındı. Bu kapsamda, döviz kredilerini TL olarak kullanması zorunluluğundan dolayı ihracatçıların geçmişte maruz kaldıkları kur zararlarının önüne geçmek amacıyla, Türk Eximbank bugünden itibaren TCMB kaynaklı reeskont kredileri hariç yabancı para cinsinden tüm kredilerini döviz olarak da ihracatçılara kullandırmaya başladı.

İhracatçıların kur oynaklıklarının yaratabileceği riskleri yönetebilmeleri için forward ve benzeri ürünlerini kullanmalarının önemi arttı. Türk Eximbank, 2017 yılının aralık ayından itibaren opsiyon işlemlerine ilaveten bankacılık sektöründe daha yoğun bir şekilde kullanılan forward (vadeli kur alım/satım) işlemlerine de başladı. Banka bu ürünleri kar amacı gütmeden ihracatçılara sunuyor.