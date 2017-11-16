Türk Eximbank, Tayland Eximbank ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türk Eximbank, Tayland Eximbank ile Türk ve Taylandlı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki kurum tarafından ortak finansman sağlanması konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.



Türk Eximbank açıklamasına göre, Tayland Eximbank ile 14 Kasım'da bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayı Türk Eximbank adına Genel Müdür Adnan Yıldırım imzaladı. Türk ve Taylandlı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki kurum tarafından ortak finansman sağlanması, her iki ülke ihracatçılarının faydalanacağı yeni ürünler oluşturulması, sigorta alanında işbirliği yapılması ve karşılıklı bilgi alışverişi sağlanmasını öngören anlaşma, son dönemde Türkiye ile Tayland arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler açısından da önem taşıyor.



Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, imzalanan iş birliği anlaşmasının iki ülke ticaretine olumlu katkı yapmasını ve Türk ihracatçıların Tayland'daki varlığını artırmasını beklediğini belirtti. - İSTANBUL