Türk Eximbank, Tayland Eximbank ile İ·ş Bi·rli·ği· Anlaşması İ·mzalandı

Türk Eximbank ile Tayland Eximbank, Türk ve Taylandlı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği projelere ortak finansman sağlanması amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.



Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre Türk Eximbank ile Tayland Eximbank arasında 14 Kasım tarihinde bir iş birliği anlaşması imzalandı.



Anlaşma, Türk ve Taylandlı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki kurum tarafından ortak finansman sağlanması, her iki ülke ihracatçılarının faydalanacağı yeni ürünler oluşturulması, sigorta alanında işbirliği yapılması ve karşılıklı bilgi alışverişi sağlanmasını amaçlıyor.



Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmanın son dönemde Türkiye ile Tayland arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler açısından önem taşıdığını belirterek, "İmzalanan iş birliği anlaşmasının iki ülke ticaretine olumlu katkı yapmasını ve Türk ihracatçıların Tayland'daki varlığını artırmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Anlaşma, Türk Eximbank Genel Müdür Adnan Yıldırım tarafından imza altına alındı.