Türk Eximbank'tan İhracatçılara 11 Yeni Ürün Geldi

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2019 yılında Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için 11 yeni ürünü devreye almayı hedeflediklerini, 4 ürünü hayata geçirdiklerini, diğer ürünleri ise Eylül sonuna kadar devreye almayı planladıklarını söyledi.

Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) Türk Eximbank'ın 2019 yılı hedeflerini, yeni ürünlerini ve Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı avantajları Egeli ihracatçılara anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "11 ürünümüzle ihracatçılarımızın içeride ve yurt dışındaki faaliyetlerinde onları düşünerek özellikle teminat ihtiyaçlarına göre finansal ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 4 ürünü devreye aldık, kalan ürünleri ise Eylül ayına kadar devreye almayı hedefliyoruz. Diğer finans kurumlarına olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

2019'da garanti ve teminatı da devreye aldıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hem Türkiye'de hem dünyada ihracatçılarımıza ihtiyacı olan teminat mektubunu biz vermeye başlıyoruz. Tüm bu ürünlerle ihracatçılarımızın içeride ve yurt dışındaki faaliyetlerinde onları düşünerek ihtiyaçlarına göre finansal ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz."

"Garanti, sigorta ve yeni teminat ürünlerini uygulamaya koyuyoruz"

Türk Eximbank olarak Türk ihracatçısına üç görevi yapmak için kurulduklarını hatırlatan Yıldırım, "Birincisi kredi, ikincisi sigorta ve üçüncüsü garanti. Zaman içerisinde kredide, sigortada belli yere geldik ama garantide pek uygulamamız olmamış. 2019 ile beraber eylül sonuna kadar garanti ve teminat ürünlerini uygulamaya koyuyoruz. Bu sene Türk Eximbank'ta mevcut kredi ve sigorta programları daha etkili olacak. Sigortayı ana teminat unsuru haline getirdiğimiz için sigortayı önemsiyoruz ama garanti ve teminat ürünlerini de bunların yanında daha çok uygulamaya koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Hiçbir şey olmamış gibi hareket ettik"

2018 sonuna kadar; Türkiye'nin 52 bankası içerisinde kredi hacminde en büyük 8. büyük bankası haline geldiklerini kaydeden Yıldırım, "Ağustos, Eylül, Ekim aylarında hiçbir şey olmamış gibi, o günler yaşanmıyormuşçasına hareket ettik. Sizlere daha çok kredi kullandırmaya özen gösterdik. En zor zamanda dahi faiz oranlarını artırmadık. Yurt dışında da iyi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı fonlamayı önemsiyoruz. Dünyadan kaynak getiren Türkiye'de 7. bankasıyız. Aktif büyüklükte ise 10. sıradayız. Gelinen süreçte 2017-2018'de değişim dönüşüm geçirdik. 2017 hazirandan itibaren ihracatçılarımızla doğrudan çalışmaya, teminat mektubu olmadan kredi kullandırmaya döndük" diye konuştu.

"Ege ihracatının yüzde 33'ünü finanse ediyoruz"

Türkiye'de Eximbank'ın tüm işlerini yapan 15 şubenin, 14 irtibat bürosunun bulunduğunu belirten Yıldırım, ihracatçılara daha yakın çalıştıklarını ifade etti. İhracatın 2017'de 10.2, 2018'de 7.1 büyüdüğünü söyleyen Yıldırım, "İhracat artışı üzerinde doğal bazında reel olarak daha fazla finansman sağlamak istiyoruz. Biz Eximbank olarak 2017'de yüzde 19, 2018'de yüzde 12.5 artış sağladık. 2019 için kendimize yüzde 10 artış hedefi koyduk. İhracatınızı yüzde 10 artırırsanız biz de bu yüzde 10'u yukarı çekeriz. Eximbank olarak Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ediyoruz. Ege Bölgesinde bu oran yüzde 33 olmuş. Yani Ege Bölgesindeki ihracatın üçte birini biz finanse ediyoruz. Ege'deki ihracatçıların yüzde 45'i ile çalışıyoruz, destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kredi kullandırmak için kendilerine yeni alanlar aradıklarını, bu kapsamda kadın girişimci ihracatçılara toplam 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kaynak ayırdıklarını ifade eden Yıldırım, bu kaynağı kadın girişimci ihracatçılara düşük faizle kullandırdıklarını ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı.

"Sigorta yaptıran ve kur riski almayan işletmelerimizle daha çok çalışacağız"

Kurun dalgalandığı zamanlarda tüm şirketlerin zarar gördüğünü, 2018 yılı Mayıs ayından beri bütün kredilerini istenilen yabancı para cinsinden verdiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kur riskinden kaçınma enstrümanları hizmetini de veriyoruz. Neredeyse işi maliyetinin altında yapıyoruz. Kur riski almayın. Önümüzdeki dönemde sigorta yaptıran ve kur riski almayan işletmelerimizle daha çok çalışacağız. Kendi alacağını sigorta etmiyorsa, alacağı umurunda değilse ben nasıl para vereyim mantığıyla hareketle önümüzdeki dönem, ki sistemi de öyle dönüştürüyoruz; alacak sigortası yapan ve kur riski almayanla daha çok çalışacağız."

"Teminat mektubunu biz vermeye başlıyoruz"

Eximbank'ın ihracatçılarla doğrudan çalışabilmek ve finansal enstrümanları kullanarak kredi ve garanti uygulamalarını devreye sokmak için dönüşüm yaşadığını söyleyen Yıldırım, 2019 ile beraber yeni garanti, sigorta ve teminatı devreye aldıklarını yineleyerek, "Hem Türkiye'de hem dünyada ihracatçılarımıza ihtiyacı olan teminat mektubunu biz vermeye başlıyoruz. İhracatçımızı teminat mektubundan biraz daha kurtaracak, belli takvimde tamamen kurtaracak 11 ürün tahsis ettik. Bunların birincisi; biz de diğer bankalara teminat mektubu vereceğiz. İhracatçı şirketlerimizin teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılayacağız. Finansal kuruluşlar alıcı kredi sigortası ürünümüzde; içeride ve dışarıdaki bankalara teminat mektubu komisyonunu ıslah etmek istiyoruz. Yüzde yarımları, 1'leri geçmeyen teminat mektubu vereceğiz. Teminat mektubu programında, örneğin yurt dışında ihale alırsanız mektupları biz vereceğiz. 11 programdan 4'ünü devreye aldık" dedi. Yıldırım; leasing şirketleri kredi programı, sigortalı alacağa dayalı sevk öncesi kredi programı, garantili sözleşme sigorta poliçesi, akreditif teyit sigortası, yurt dışı yatırım sigortası ve kefalet sigortası gibi yeni programlar hakkında da bilgi verdi.

"Ofisi daha çok kullanmalıyız"

Toplantıda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de "Geçen nisan ayında genel müdürümüzden rica ettik, kendileri Eximbank'ın bir irtibat bürosunu birliğimizin binası içerisinde açtı. O günden sonra ihracatçıya daha yakından temas etme durumu hasıl oldu. Bu ofisi biraz daha aktif olarak kullanmamız lazım. Burada her zaman ofis var. Bu ofisi hep beraber kullanalım. İhracatımızın yüzde 27'sini Eximbank finanse ediyor. Güney Kore'den sonra en çok finanse edilen ülke konumundayız. Önümüzdeki yılda bu hedefin yüzde 10 artışla 48.4 milyara ulaşacağını ifade ettiler. Bunun 29.4 milyarını nakdi, 19 milyarını sigorta olarak kullandıracaklar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA