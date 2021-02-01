Türk Eximbank'tan Avusturyalı ihracat destek kuruluşu ile işbirliği anlaşması

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıya finansman desteği sağlayan Türk Eximbank'ın dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli ihracat destek kuruluşlarıyla, bölgesel finans kurumlarıyla ve bankalarla stratejik ortaklıklar kurarak Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerini ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Bu kapsamda bankanın daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Danimarka'nın ihracat kredi kuruluşları ile reasürans işbirliği anlaşmalarına imza attığını hatırlatan Pekcan, reasürans anlaşmaları çerçevesinde ilk somut işlemin de 2020'nin Temmuz ayında Birleşik Krallık'ın ihracat destek kuruluşu UKEF ile birlikte Irak'ta inşa edilecek Enerji Santrali Projeleri için Türkiye'den yapılacak mal ve hizmet ihracatına yönelik gerçekleştirildiğini kaydetti.

'İRACATÇILARIMIZA HAYIRLI OLSUN'Türk Eximbank'ın yeni bir uluslararası işbirliğine gittiğine dikkati çeken Pekcan, "Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG arasında bir süredir müzakereleri devam eden reasürans iş birliği anlaşmasının imza süreci de tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Pekcan, söz konusu anlaşma ile Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler için kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve OeKB tarafından sigorta desteği sağlanacağını belirterek, buna ilişkin mekanizmanın başvurulara hazır hale getirildiğini kaydetti. Bakan Pekcan, ayrıca anlaşma ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını sözlerine ekledi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı