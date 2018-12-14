Türk Eximbank'tan 44 Milyar Dolar Destek Planı

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlenen 'İhracat Finansmanında Türk Eximbank Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2018 yılında 27 milyar doları kredi, 17 milyar doları sigorta olmak üzere toplam toplam 44 milyar dolar tutarında destek sunmayı planladıklarını vurgalayarak, 2018 sonunda finansman desteği sağladıkları firma sayısında 11 bine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"İhracat Finansmanında Türk Eximbank Bilgilendirme Toplantısı" İZTO'da düzenlendi. Toplantıya; Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Jack Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda Özgener ve Eskinazi konuşma yaparken, Yıldırım da hem Türk Eximbank hakkında bilgi verdi hem de soruları yanıtladı. 2018 yılında hedeflerini yüzde 12 oranında artırarak 27 milyar doları kredi, 17 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 44 milyar dolar tutarında destek sunmayı planladıklarını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "2018 yılı kasım ayı itibarıyla finansman desteğimizi artırarak 39 milyar doların üzerine yükselttik bile. Finansman desteği sağladığımız son bir yıllık firma sayımız 30 Kasım 2018 sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük icraat programında da geçen 10 bin 600'ün üzerine, 10 bin 900'e çıkmıştır. 2018 sonunda 11 bin firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bankamız imkanlarından yararlanan firmaların yüzde 69,5'u KOBİ'dir. Türkiye'de toplam 15 bine yakın müşteri potansiyelimiz var. Hedefimiz tüm bu firmalara ulaşmaktır" dedi.

Türk Eximbank olarak sundukları desteğin ihracata oranının 2017 yılında yüzde 25 olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"2018 yılında ise ihracatın yüzde 26'sına finansman imkanı sunacağımızı öngörüyoruz. Başka bir ifade ile her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarında Türk Eximbank imzası olacaktır."

İzmir ihracatının yüzde 30'una destek sağlandı

İzmir'in 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"İhracatçılarımız Eximbank'tan 1,6 milyar dolar kredi kullanmış, 1,1 milyar dolar tutarında sevkıyat bankamız tarafından sigortalanmış, böylece 2,7 milyar dolarlık finansman imkanından faydalanmışlardır. İzmir ihracatı Kasım sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, Türk Eximbank toplam desteği de buna paralel şekilde yüzde 12 oranında artmıştır. Böylece Türk Eximbank İzmir ihracatının yüzde 30'una destek sağlamıştır."

İzmir'e kullandırılan kredilerin yüzde 9'unun orta-uzun vadeli olduğunu dile getiren Yıldırım, İzmir'in yatırım deseninin ihracat odaklı bir yapıya sahip olduğunu, İzmir'de hizmet sunulan firma sayısının son bir yılda yüzde 9 oranında arttığını söyledi. Yıldırım, ayrıca İzmir'de hizmet sunulan firmaların yüzde 76'sının KOBİ olduğu bilgisini verdi.

Döviz cinsinden uzun vadeli kredi talebi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de "TL kredi bulabiliyoruz ama döviz cinsinden uzun vadeli kredi bulmakta çok zorlanıyoruz. Volatilitenin aşırı olması işletmelerimizi güç durumda bırakıyor. Bu nedenle ihracatını TL ile yapan firmalarımıza da Eximbank'ın fon oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Eximbank, TL ile ihracatı yapan firmaların kurtarıcısı olabilir. Adnan Yıldırım'ın bu konuda çalıştığını biliyorum. Yakın bir zamanda bu konuyu da çözüme kavuşturacaklarından eminim" ifadelerini kullandı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ihracatımızın yüzde 9,5 artarak 15,5 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat değeri olduğunu söyledi. Özgener, "Son 12 aylık ihracatımız da 168 milyar dolarla yine tarihimizdeki en yüksek yıllık ihracat oldu. Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen yıl sonu ihracat değeri 170 milyar dolar. Dolayısıyla hedef büyük oranda aşıldı diyebiliriz. 2017 yılının Kasım ayında yüzde 69 olarak gerçekleşen ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise 2018 yılının Kasım ayında yüzde 96,3 düzeyine yükseldi. İhracat miktarının artırılması bakımından doğru yoldayız. Niceliği artırmaya başladık, sıra nitelikte" diye konuştu.

TL ile ihracat ve ithalat

100 Günlük İcraat Programı kapsamındaki TL'nin dış ticaretteki kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Özgener, şöyle devam etti:

"Kasım ayı itibarıyla milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 174 olurken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirdik. Kasım ayında Türk Lirası ile yapılan ticaretin hacminin, 4,8 milyar TL'si ihracat, 5,3 milyar TL'si ithalat olmak üzere toplamda 10,1 milyar TL'ye ulaştı."

Hedeflerinin; daha fazla firmayı dış pazara açmak, onları ihracatçı hale getirmek, böylece ihracatı tabana yaymak, ihracatı 200 milyar doların üzerine taşımak ve İzmir'de 10 bin ihracatçıya ulaşmak olduğunu kaydeden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçılarımızın rekabet şartlarına uygun koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeleri açısından desteklenmeleri şart. Yükselen sektörlerin yanı sıra yüksek katma değerli; teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracat teşvik edilmeli. 2008 yılında toplamda 4,3 milyar ABD doları kredi sağlarken bugün 40 milyar dolar kredi destek sağlayabilen Türk Eximbank'ın bu büyük başarısının arkasında Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın ve başarılı ekibinin imzası bulunuyor."

"İhracatçının kara gün dostu"

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi ise Türk Eximbank'ı Türk ihracatçısının "kara gün dostu" olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türk Eximbank, Türk ihracatçısının gözbebeği ve destekçisi. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, göreve geldiğinden beri ihracatçılarımızla Türk Eximbank'ın ulaşacağı noktaları artırdı. Türk Eximbank, bizim sağlayacağımız kaynağın 10 katı krediyi ihracatçılara kullandıracaktır. Türk ihracatçısının yüzde 30'a yakın dilimi Eximbank tarafından destekleniyor. Dünya ticareti hızlı gelişiyor. Finansal ürünler konjonktüre göre değişiyor. Türk Eximbank, ekonomik güncel gelişmelere göre hizmetinin çeşitliliğini hızlı şekilde revize ediyor. Önünüzdeki dönem ihracat sigortası alanında Türk Eximbank'ın hedef büyüteceğine inanıyorum." - İZMİR