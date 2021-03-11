Türk Eximbank, Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile kredi anlaşması yaptı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır