Türk Eximbank İrtibat Bürosu açıldı

14.10.2019 15:45

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) binasında faaliyet gösterecek olan Türk Eximbank İnegöl İrtibat Bürosu hizmete girdi.



İhracatçıların ihracata hazırlık ve ihracat süreçlerindeki finansman ihtiyaçlarına destek sağlayan Türk Eximbank, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile yaptığı protokol çerçevesinde Oda binası içerisinde bulunan İnegöl İrtibat Bürosunu açtı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, protokolü imzalayarak irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.



Yavuz Uğurdağ, "Üretimin ve gelişimin yoğun olduğu İnegöl'ümüzde şu anda 700'ün üzerinde firmamız yaklaşık 140 ülkeye ürün ihracatı gerçekleştirmektedir.1.5 milyar dolar ticaret hacmine sahip şehrimiz birçok ili geride bırakarak ihracat fazlası vererek ekonomisiyle örnek teşkil etmektedir. İlçemizdeki ihracat yapan firmalarımızın sayılarının daha da yukarıya çıkmasında etkisini göreceğimiz Türk Eximbank'ın İnegöl'e irtibat bürosu kazandırması bizim için büyük bir önem arz etmekteydi. Türk Eximbank ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Odamız binası içerisinde bir İrtibat Bürosu açılmasına karar verildi. Bugün ise Türk Eximbank Genel Müdürümüz Enis Gültekin Bey ile hazırlıkları tamamlanan İrtibat Bürosunun protokolünü imzalayarak açılışı gerçekleştireceğiz. Burada üreticilerimizin ihracata yönelik soru ve ihtiyaçlarına karşılık verilerek ekonomi boyutlarını daha da yukarılara çıkararak hem ilçemize hem de ülkemize büyük katkılar sağlamaları için kendilerine yardımda bulunulacaktır. Büromuzun ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin ise, "Ekonomik hacmi birçok ilden büyük olan İnegöl'de ihracatçı firma sayılarının bu denli yüksek olması bizi gerçekten memnun ediyor. Bu oranın daha da yukarılara çekilmesi noktasında biz de Türk Eximbank olarak elimizden gelen desteği ihracatçılarımıza sunmaya çalışacağız. Onların çalışmalarına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapacağız. İrtibat Büromuzun hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Türk Eximbank İnegöl İrtibat Ofisi, bankanın sunmuş olduğu kredi programları ve sigorta programları konusunda İnegöllü ihracatçılara bilgi verecek. - BURSA

Kaynak: İHA