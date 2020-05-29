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Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 olarak gerçekleşti

Türk Eximbank, daha önce imzaladığı 678 milyon dolar karşılığı tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasına eklenen yeni katılımlar ile kredi 723 milyon dolara, yenileme oranı ise yüzde 134 seviyesine yükseldi.

Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 olarak gerçekleşti
29.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:55

Türk Eximbank, daha önce imzaladığı 678 milyon dolar karşılığı tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasına eklenen yeni katılımlar ile kredi 723 milyon dolara, yenileme oranı ise yüzde 134 seviyesine yükseldi.

Türk Eximbank, 678 milyon dolar karşılığı tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını, MUFG Bank, Ltd. liderliğindeki uluslararası bankaların katılımıyla 14 Mayıs 2020 tarihinde imzalamıştı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredinin toplam tutarı akordiyon özelliği ile eklenen yeni katılımlar ile 723 milyon dolara, yenileme oranı ise yüzde 134 seviyesine yükseldi. Banka, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı sözleşme çerçevesinde temin ettiği ilave fonlar dahil olmak üzere uluslararası piyasalardan 808 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlamış oldu.

Fitch Ratings (Fitch), Bankanın "B+" olan uzun vadeli yabancı para kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit ettiğini 22 Mayıs tarihindeki açıklaması ile duyurmuştu.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney tarafından yapılan açıklamada, kovid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği bu dönemde kredi notlarının korunmasında, Bankanın ihracatın finansmanındaki aktif politika rolünün etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca, küresel zorluklara rağmen sağlanan bu yeni finansman olanakları ile her zamankinden daha güçlü destek sunularak ihracatçıların yanında yer alınacağı vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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