Türk Eximbank ile Avusturyalı ihracat destek kuruluşu OeKB arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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Türk Eximbank ile Avusturyalı ihracat destek kuruluşu OeKB arasında iş birliği anlaşması imzalandı

01.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:22
Türk Eximbank ile Avusturyalı ihracat destek kuruluşu OeKB arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıya finansman desteği sağlayan Türk Eximbank'ın dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli ihracat destek kuruluşlarıyla, bölgesel finans kurumlarıyla ve bankalarla stratejik ortaklıklar kurarak Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerini ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu kapsamda bankanın daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Danimarka'nın ihracat kredi kuruluşları ile reasürans iş birliği anlaşmalarına imza attığını hatırlatan Pekcan, reasürans anlaşmaları çerçevesinde ilk somut işlemin de 2020'nin temmuz ayında Birleşik Krallık'ın ihracat destek kuruluşu UKEF ile birlikte Irak'ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye'den yapılacak mal ve hizmet ihracatına yönelik gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu çerçevede Türk Eximbank'ın yeni bir uluslararası iş birliğine giderek Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladığına dikkati çeken Pekcan, "Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında bir süredir müzakereleri devam eden reasürans iş birliği anlaşmasının imza süreci de tamamlanarak yürürlüğe girmiştir, söz konusu anlaşmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Pekcan, söz konusu anlaşmayla Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler için kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve OeKB tarafından sigorta desteği sağlanacağını belirterek, buna ilişkin mekanizmanın başvurulara hazır hale getirildiğini kaydetti. Bakan Pekcan, ayrıca anlaşma ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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