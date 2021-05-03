Türk Eximbank hizmet ihracatçıları için "Hizmet Sigortası" programını başlattı
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Türk Eximbank hizmet ihracatçıları için "Hizmet Sigortası" programını başlattı

Türk Eximbank hizmet ihracatçıları için 'Hizmet Sigortası' programını başlattı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türk Eximbank hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik "Hizmet Sigortası" programını uygulamaya başladı.

Türk Eximbank hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik "Hizmet Sigortası" programını uygulamaya başladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, ihracatçıların güncel ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, mal ve hizmet ihracatının desteklenmesi amacıyla sunulan ürün ve hizmetleri çeşitlendiren yeni düzenlemeler hayata geçmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Türk Eximbank tarafından uygulamaya alınan "Hizmet Sigortası" programı ile, 1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı'nın kapsamı genişletilerek mal sevkiyatlarının yanı sıra hizmet bedelleri de sigorta kapsamına alındı.

Söz konusu sigorta programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunulan 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlandı.

Verilen bilgiye göre program dahilinde, 2017/4 sayılı Tebliğ'de belirlenmiş¸ döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile, Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yazılı bir sözleşme ve fatura ile sunduğu, alıcının yurt dışında ve/veya yurt içinde faydalandığı, ifası sonucunda vadeli bir alacak oluşan faaliyetler sigorta kapsamına alınacak olan hizmetler olarak belirlendi.

Program kapsamında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın, alıcılarının iflası veya borçlarını ödeyememesi gibi ticari riskler ile alıcıların ülkesinde karşılaşacakları politik risklerden kaynaklanan zararlarının yüzde 90'ı Türk Eximbank tarafından sigortalanırken, turizm, lojistik, yazılım gibi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarından programa yönelik talepler alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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