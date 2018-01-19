Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Genel Müdürlüğüne Adnan Yıldırım atandı.

Ekonomi Bakanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Adnan Yıldırım atandı. Söz konusu atama, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25'inci maddesi ile 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan esasların 18'inci maddesi gereğince gerçekleştirildi. - ANKARA