Türk Eximbank'a 678 milyon dolar sendikasyon kredisi Türk Eximbank, 678 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Türk Eximbank, 678 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada MUFG Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 465,5 milyon euro ve 166 milyon dolar olmak üzere toplam 678 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladığı bildirildi. Krediye ilişkin anlaşma 14 Mayıs 2020 tarihinde imzalandı. Anlaşma dokümanlarına dahil edilen akordiyon özelliği ile, ilerleyen günlerde mevcut toplam tutarın yüzde 10'una kadar ilave katılım bekleniyor.

İşlemin toplam maliyeti, Nisan 2019'da sağlanan sendikasyon kredisine kıyasla avro dilimde 40 baz puan, dolar dilimde ise 25 baz puan daha aşağıda olmak üzere Euribor+%2,25 ve Libor+%2,50 seviyesinde belirlendi.

Türk Eximbank, hedeflenen tutarı aşarak sağladığı 678 milyon dolarlık kredi ile Nisan ayında geri ödemiş olduğu sendikasyon kredisini yüzde 126 oranında yenilemiş oldu. Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerindeki toplam 10 farklı ülkeden 24 bankanın katılım sağladığı krediye hem katılımcı sayısının hem de kredi tutarının artması yoluyla gösterilen ilgi, ülkemize ve Türk Eximbank'a duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

Küresel salgın ve oluşturduğu belirsizlik ortamında uluslararası piyasalardan toplam 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu krize ve maliyetleri düşürmemize rağmen, uluslararası piyasalarda önde gelen yabancı bankalardan hedefimizin iki katının üzerinde bir ilgi gördük. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon kredimizi başlangıçtaki hedefimizin çok üzerinde bir tutar ile yeniledik. Zorlu piyasa koşullarında gerçekleştirilen bu işlemin ülke ekonomimiz ve ihracatımız açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Ekonomimizin lokomotifi konumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank olarak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Gerçekleştirilen sendikasyon kredisinin, ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA