Türk Eximbank'a 50 milyon avroluk kredi
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Türk Eximbank'a 50 milyon avroluk kredi

21.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:08
Türk Eximbank'a 50 milyon avroluk kredi

Türk Eximbank, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Türk Eximbank, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon avro tutarında 2 yıl vadeli bir kredi temin ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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