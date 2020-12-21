Türk Eximbank'a 50 milyon avroluk kredi

Türk Eximbank, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Türk Eximbank, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan 50 milyon avro tutarında 2 yıl vadeli bir kredi temin ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu