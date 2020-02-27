Türk ev ve mutfak eşyası sektörü HOST İstanbul 2020'de bir araya gelecek

27.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:34

HOST İstanbul 15. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı, 26-29 Mart'ta, TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

Geçen yılı yüzde 15 büyüme ve 5 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan Türk ev ve mutfak eşyası sektörü, bölgesinin tek bahar sezonu fuarı olan HOST İstanbul 2020 buluşmasını bekliyor. Fuar, Tarsus Turkey tarafından bu yıla kadar "Ideal Homex" adıyla düzenlenirken, son fuarla birlikte konsept ve isim değişikliğine gidilerek yoluna "HOST İstanbul" adıyla devam ediyor.

HOST İstanbul, 26-29 Mart'ta 15'inci kez gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında uygulanan Overseas Buyer Programı ile başta Doğu Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Orta Doğu, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerden binlerce alıcı, Türk üreticilerle TÜYAP Beylikdüzü'nde bir araya gelecek.

Yeni iş birlikleri ve ticaret anlaşmalarına ev sahipliği yapacak HOST İstanbul'un, ev ve mutfak eşyası sektörünün 2020'deki ilk çeyrek yurt içi ve yurt dışı satışlarına 500 milyon dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor.

Fuarda, cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak eşyasından plastik ev gereçleri/bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak eşyasına kadar yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce yeni tasarım sergilenecek. Fuar, 170 katılımcı firmayı tüm dünyadan 12 binin üzerinde ticari satın almacı ile buluşturacak.

"Uluslararası tedarikçiler, son dönemde yeni ticaret kanalları arayışında"

Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Ebru Causey, fuara ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin özellikle küresel satın almacılar için pek çok avantaj sunan, fırsatlarla dolu bir pazar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası tedarikçiler, son dönemde yeni ticaret kanalları arayışında. Bununla birlikte daha önce iş yaptıkları, kalitesini bildikleri Türkiye pazarına oldukça sıcak bakıyorlar. Ülke olarak lojistik, konum, esnek üretim kabiliyeti, fiyat avantajı ve private label ürünler gibi güçlü yönlere sahibiz. Geçen yıl Overseas Buyer Programı'nı başarıyla gerçekleştirmiş ve binlerce satın almacıyı fuarımıza getirmiştik. Bu programı HOST İstanbul 2020 için de tekrarlıyoruz. Uygulama ile yurt dışından gelecek satın almacılar, aradıkları ürünleri kolaylıkla fuarda bulabiliyor ve katılımcı firmalarla doğrudan onların stantlarında bir araya geliyorlar. Birçok yerli üretici, uzun zamandır AB üyesi ülkelerle ihracat yapıyor. Bu noktada onların, gerek uluslararası yönetmeliklere gerekse küresel üretim ve kalite standartlarına uygun ürünleriyle HOST İstanbul'da yer alacak olmaları, katma değerli ve inovatif ürün arayışında olan satın almacılar için önemli bir avantaj. Satın alma ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir etken olan HOST İstanbul ve Zuchex fuarlarımız ile sektör ihracatına doğrudan katkı sağlıyoruz."

Şu anda hem Türkiye'den hem de dünyadan en büyük 100 perakende devinin satın alma yetkililerinin HOST İstanbul 2020'yi ziyaret etmek üzere kayıtlarını yaptırdıklarını aktaran Causey, HOST İstanbul 2020'nin Ticaret Bakanlığı alım heyeti programına dahil olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA