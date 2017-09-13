Türk Erkeklerinin Markajındaki Jelena Karleusa, 13 Yıl Önceki Halini Paylaştı

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

TÜRK ERKEKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ülkesinde bir pop star olan Jelena Karleusa, Türkiye'de yakından takip edilen bir isim. Gerek sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları ve gerekse cesur açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Jelena hesabından yaptığı son paylaşımla yine beğeni kazandı.

13 YIL ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Takipçileriyle, 2004 yılında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Jelena Karleusa herhangi bir not düşmediği fotoğrafında şimdiye oranla oldukça farklı görünüyor. Türk takipçilerinin de çok sayıda yorum yaptığı fotoğraf binlerce beğeni aldı.

İşte Jelena Karleusa'nın o paylaşımı;



