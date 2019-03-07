Türk Erkeği Romantikleşti

Çiçekli Kafe'de sevdiği kadına evlilik teklifi!

Yeni açılan kafenin ilk misafirlerinden bir erkek, sevdiği kadına evlilik teklif etmek için kafe ile irtibata geçti, pasta hazırlandı ve tüm olay izleyenler tarafından görüntüye alındı.

Beş duyuya hitap eden dekoru, çiçek kokuları, ambiyansıyla özellikle kadınların ve kadınları mutlu etmek isteyenlerin mekânı Emilia ilk şubesini İstanbul Bağdat Caddesi'nde açtı. Sosyal medyada her gün 1 milyon üzeri tık alan Emilia Kafe'de fotoğraf çekmek ve kimyasal içerik kullanılmayan yiyecekleri deneyimlemek isteyenler kuyruk oluşturdu. Kısa zamanda İstanbul'da şube sayısını farklılaşmış konseptleriyle arttıracak Emilia Istanbul'un Zürich ve Stockholm gibi birkaç yurtdışı şubesi daha açılıyor.

Markanın İngiliz yatırımcısı Alan Talib "Bu mekanlar kadınları mutlu ediyor, kadınları mutlu etmek isteyen erkekleri de sürprizli unutulmaz anları için kolayca romantik prens yapabiliyor. Umarız mekanımız kadınlara bu gibi mutlu anları yaşatmaya devam eder" dedi.

Kaynak: Bültenler