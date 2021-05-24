Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı
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Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | 3. Sayfa

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı 3 yıldır birbirini göremeyen resmi evli çift, yetkililerden yardım bekliyor Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh ile Samsun'da resmi nikah yaparak evlenen Selim Şenol gümrükte yaşanan bir problem nedeniyle 3 yıldır eşini göremiyor.

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı

3 yıldır birbirini göremeyen resmi evli çift, yetkililerden yardım bekliyor

SAMSUN - Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh ile Samsun'da resmi nikah yaparak evlenen Selim Şenol gümrükte yaşanan bir problem nedeniyle 3 yıldır eşini göremiyor. Şenol, eşine tekrar kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Samsun'da 42 yaşındaki Selim Şenol ve Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh internet üzerinden tanışmalarının ardından 25 Nisan 2018'de Samsun'da kıyılan resmi nikahla evlendiler. Çift evlilik sonrasında Rumarjati'nin kimlik alabilmesi için gereken 90 günlük başvuru süresini kaçırdı. Ülkeye bir daha giriş çıkış yaparsa kimlik alabileceğinin söylenmesi üzerine Şenol tekrar giriş yaptığında kimlik alabilmesi için eşinin 11 Eylül 2018'de ülkesine gönderdi.

İddiaya göre, Selim Şenol'un eşi Rumarjati ülkeden çıkış yaptı ancak dönüşte havalimanındaki gümrük polisinden Türkiye'de bulunduğu ve evlendikleri sırada ülkede kalabileceği gün sayısını aştığı gerekçesiyle 'vize ihlal cezası' aldığını ve 5 yıl süreyle ülkeye giriş yapamayacağını öğrendi. Rumarjati bunun üzerine Endonezya'daki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'ndan talep ederek özel meşruhatlı vize aldı.

31 Aralık 2019'da Türkiye'ye gelmesi için tekrar bilet alındı fakat çift kavuşmalarının önünde yine bir problemle karşılaştılar. Elinde özel meşruhatlı vize olmasına rağmen İstanbul Havalimanı gümrüğünden eşi yeniden ülkeye giremedi ve Endonezya yerine yanlışlıkla Malezya'ya gönderildi.

Selim Şenol eşini getirebilmek aldığı uçak biletleriyle maddi, yaşadıkları 3 yıllık ayrılıkla manevi olarak yıprandıklarını belirtti. Şenol, "Eşimi dış hatlar çıkışından göremedim. Bunun üzerine eşimin pasaport numarasıyla birlikte gümrük polisine başvurdum. Eşimin pasaport numarasını bilgisayardan kontrol edip eşimin havalimanında olduğunu elindeki getirdiği evrakların da Türkiye'ye girişi önündeki engellerin kaldırıldığına dair konsolosluk tarafından verilen meşruatlı özel vize olduğunu da söylediler. Fakat meşruatlı özel vizenin konsolosluktan veriliş tarihinde konsolosluğun Ankara'daki Göç Genel Müdürlüğü'ne faks üzerinden dosya takip numarasını göndermesine rağmen, Genel Müdürlüğün zamanında havalimanı gümrük polisi veya diğer bir kurumlarla yapması gereken yazışmayı zamanında yapmamasından dolayı benim eşim kanunen elindeki evraklar tam olmasına rağmen sanki bir suçlu gibi deport edildi. Yani ülkemden kovuldu" dedi.

Yanlışlıkla Malezya'ya gönderilmiş

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan Şenol, "Eşimi orada ülkesine gönderdiklerini zannederken, deport edilirken eşim yanlışlıkla Malezya'ya gönderiliyor. Malezya'da ben eşimden bir hafta sonra haber alabildim" diye konuştu.

Selim Şenol çözüm isteğini tekrarlayarak, "Mahkeme yolunda gidecektim. Bir avukatlık bürosuna başvurdum. Karşımızda resmi bir kurum olduğu için göze alamadı. Ben o gün bugündür 3 yıldır devam ediyor. Bir üçüncü vize talebinde bulunduk araya Kovid-19 girdi. O vizemiz de yandı. Konuyu medyaya taşıdık. Medyaya taşıdıktan sonra Göç Genel Müdürlüğü'nden bizi arayıp yaşattıkları mağduriyetten dolayı özür dilediler ama sadece özürle kaldılar. Ben istedim ki eşimi devlet aracılığıyla devlet güvencesinde, madem bu hak ihlal edildi. Ben İstanbul Havalimanı'nda eşimin tekrar bana getirilip teslim edilmesini devletimden bekliyorum dedim. Ama bizi kaale alan olmadı. Bunu bir yerlere duyurabilmek için daha ne yapmamız gerekiyor anlamıyorum. Yetkililerin beni duymasını istiyorum. 3 yıldır resmi ve dini nikahlı eşimle bana yaşatılan mağduriyetlerin son bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı
Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı
Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı
Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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