Türk Ekonomisinin İstikrarı Almanya'nın Yararına"

BERLİN (AA) – Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türk ekonomisinin istikrarının Almanya'nın yararına olacağını belirterek, Türkiye'deki durumu Berlin'in yakından izlediğini bildirdi.

Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Türk ekonomisinin istikrarının Almanya'nın yararına olacağının altını çizen Seibert, ülkede durumu Almanya'nın yakından izlediğini kaydetti.

Merkel, Putin'le 18 Ağustos'da Berlin'de görüşecek

Sözcü Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 18 Ağustos Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i konuk edeceğini de bildirdi.

Putin'in cumartesi günü Merkel'in konuğu olarak Berlin'i ziyaret edeceğini belirten Seibert, iki liderin görüşmesinin odak noktalarının Suriye, Ukrayna ve enerji olacağını kaydetti.