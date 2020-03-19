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Türk ekonomisine 100 milyar liralık korona virüs aşısı

İhracatçı artık, virüs tehdidinin ortadan kalkmasını bekliyor.

19.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:13
Türk ekonomisine 100 milyar liralık korona virüs aşısı

Korona Virüsünün Türk ekonomisine etkilerini minimize etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin 3 gün önce dile getirdiği 7 maddelik önlemler paketinin bire bir örtüşmesi Egeli ihracatçıların tespitlerinin doğruluğunu ortaya koydu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi nedeniyle Egeli ihracatçılar adına teşekkür etti. Eskinazi, Korona Virüs salgını sonrasında hükümetin aldığı önlemlerin son derece yerinde olduğunu, son açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile taleplerinin örtüşmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Salgının yaygın olduğu İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının TIR güzergâhlarının Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan yapılan seferleri günlük 2 bin 500 tondan 6 bin tona çıkarılması, İtalya ve Fransa'ya yapılan Ro-Ro seferlerini, insan teması olmaksızın gerçekleşir hale getirilmesi gibi önlemleri takdirle karşıladıklarını anlatan Eskinazi, "Önceki gün Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak, likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu. Bu kapsamda Merkez Bankamız, ihracatçımız için de çok önemli uygulamalar başlattı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenerek, azami vade 1 yıl uzatıldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi dolan reeskont kredilerinin taahhüt kapama süresi de yine 1 yıl uzatıldı. Böylece, ihracatçımız bu süreçteki belirsizliği böylece rahat bir şekilde atlatabilecek" diye konuştu.

Tüm ihracatçı sektörlerin vergi ve SGK prim borçları da ertelenmeli

Hükümetin en büyük önceliğini üretim ve istihdamın sekteye uğramaması olarak kamuoyu ile paylaşmasını çok olumlu olarak değerlendiren Eskinazi şöyle devam etti: "Hükümet ile İhracat dünyası aynı dili konuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçten Hükümet-İhracatçı dayanışmasıyla güçlü bir şekilde çıkacağız. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteleme kararını doğru buluyor olmakla birlikte bu süreçten tüm sektörler olumsuz etkilendi. O nedenle tüm ihracatçı sektörlerin bu kapsama alınmasını bekliyoruz."

Finans kuruluşları sorumlu hareket etmeli

Özel ve Kamu finans kuruluşlarının istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarını esnetmelerini beklediklerini ifade eden Eskinazi, finans kuruluşların; kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından kaçınarak sorumlu hareket etmelerini istediklerini kaydetti.

Hükümetin, Korona Virüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacak olmasını olumlu olarak nitelendiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi sözlerini şöyle özetledi; "İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek olması, Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılması, Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi, Asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi, Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi, Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınması, istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılması, küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de alternatif kanallar geliştirilmesi iş dünyası olarak doğru bulduğumuz adımlar."

Kaynak: Bültenler

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