Türk Ekonomisi Üzerinde Spekülasyon Yapılmasına İzin Vermeyiz"

HAKAN FİRİK - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Seçim sürecini istikrarsızlık ortamı gibi sunanlar, boşuna uğraşmasın. Seçimi fırsat bilerek, istismar ederek, Türk ekonomisi üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyiz." dedi.

Özlü, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Balıkesir'de, valilik ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi hedeflerine her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Özlü, "Bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu olma iddiamızı, bilim ve teknolojiyle destekleyeceğiz. Hiçbir zaman çıtamızı düşürmeden, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Her koşulda bilime, teknolojiye, bilişime, tasarıma, yazılıma, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapacaklarını anlatan Özlü, "Bu anlamda 24 Haziran seçimleri, ülkemizi, 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefine bir adım daha yaklaştıracaktır. Daha güvenli, istikrarlı, hızlı ve etkin bir mekanizmayla geleceğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.

- "Engelleri nasıl aştıysak yine aşmasını biliriz"

Özlü, seçim sürecinden ekonomik istikrarsızlık oluşturmaya çalışanlar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçim sürecini istikrarsızlık ortamı gibi sunanlar, boşuna uğraşmasın. Seçimi fırsat bilerek, istismar ederek, Türk ekonomisi üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyiz. Türk sanayisi ve ekonomisi, 24 Haziran seçimlerinden daha da güçlenerek çıkacak ve 2023 hedeflerine daha emin bir şekilde yürüyecektir. Bazı Avrupa ülkelerinin seçim sürecinde, Türk politikacılarına ambargo koymuş olmalarını, daha önce de oynadıkları ama başarılı olamadıkları bir oyun olarak görüyorum. Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu uygulamayı kınıyorum. Kendilerini demokrasinin beşiği olarak pazarlayanların, maskesi bir kez daha düştü. Bu tavırları, kendi sicillerine bir kara leke daha eklemiştir. Türkiye, bu tür parmak sallamalarla yolundan dönecek bir ülke değildir. Biz daha önce bu engelleri nasıl aştıysak yine aşmasını biliriz."

"Tarımsal teknoloji alanındaki girişimlere destek olacağız"

Balıkesir'in çok geniş potansiyele sahip olduğuna değinen Özlü, kentin tarım, hayvancılık, turizm ve sanayiyi bünyesinde barındırdığını aktardı.

Özlü, Balıkesir'in dış ticaret fazlası veren kentlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2017'de 540 milyon dolar ihracata imza atan Balıkesir'in bu hızla giderse Türkiye'nin en büyük ekonomiye sahip ilk 10 ili arasına girmemesi için hiçbir neden göremiyorum. İş adamları ve sanayicileri Balıkesir'in sahip olduğu büyük avantajlardan dolayı bu şehre yatırıma davet ediyorum. Bu avantajlar, hava, kara ve deniz ulaşımındaki kolaylık. Çok yakındaki Çandarlı'da devam eden dev liman projesi. Coğrafi olarak son derece avantajlı bir lokasyon. Ayrıca başta Bandırma, Altınova, Edremit gibi bölgelerdeki çok büyük OSB'lerin varlığı, Balıkesir'i bir cazibe merkezi haline getiriyor. Biz, Bakanlık olarak, Balıkesir sanayisinin daha da güçlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Balıkesir'in tarımsal potansiyelini desteklemek için tarımsal teknoloji alanındaki girişimlere destek olacağız."

Kentte KOSGEB veri tabanına kayıtlı 22 bin KOBİ olduğu bilgisini veren Özlü, "2003-2017 yılları arasında bu KOBİ'lerden 8 bin 800'üne çeşitli programlar kapsamında destek olduk. Aynı dönemde KOBİ'ler için 285 milyon lira tutarında kredi hacmi oluşturduk ve 28 milyon liralık kredi faiz desteği sağladık." dedi.