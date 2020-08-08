Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
08.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:19
TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu liderliğinde şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA