Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
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Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
08.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:21

TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu liderliğinde şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

 


Kaynak: DHA

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