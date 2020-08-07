Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor
TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
07.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:42
TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.GÖRÜNTÜLER DIŞ MASADAN GEÇİLDİ
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA