Türk ekiplerin, Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
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Türk ekiplerin, Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türk ekiplerin, Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
07.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:56

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'da deprem etkisi yaratan şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki Türk heyetine liderlik eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bölgedeki faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri olarak Beyrut Limanı'na intikal ettiklerini belirten Güllüoğlu, "Şu anda bizlere verilen alanlarda arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız." dedi.

Güllüoğlu, patlamanın bölgede yol açtığı tahribatın geniş bir alanı etkilediğini hatırlatarak, "Kaç kişinin kayıp olduğu henüz net değil. Çalışılan her bölgede kayıplar aranıyor." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin sağlık çalışanlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Güllüoğlu, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Lübnan Sağlık Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde sağlık yardımlarını da beraberlerinde getirdiklerini ifade etti.

Güllüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam ettiğine işaret ederek, bu bağlamda hem kendileri hem de bölgedeki diğer ekipler için kişisel koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurduklarını kaydetti.

Dün Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların selamlarını ilettiklerini belirten Güllüoğlu, Başbakan Diyab'ın beklentilerini dile getirdiğini ve kendilerinin de nasıl bir kapasite ile Beyrut'a geldiklerini anlattıklarını aktardı.

Güllüoğlu, dün itibarıyla başlattıkları arama kurtarma faaliyetlerini yarın da sürdüreceklerini belirtirken, Beyrut'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

UMKE ekibinde yer alan acil tıp uzman Dr. Şükrü Yılmaz da dün saha çalışmalarıyla faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, "UMKE ekibi olarak burada bulunma amacımız, öncelikle arama tarama faaliyeti yapan personele sağlık hizmeti sunmaktır. Bunun yanı sıra bölgede bulunan basın mensupları ve güvenlik güçlerine sağlık hizmeti sunma görevini üstleniyoruz." dedi.

Patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda acil servis kurduklarını aktaran Yılmaz, acil serviste sağlık hizmeti sunan farklı dallardaki uzman doktorların yanı sıra arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü noktalarda ise UMKE timlerinin görev yaptığını söyledi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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