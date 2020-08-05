Türk ekipleri Beyrut'ta yardım çalışmalarına başladı
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Türk ekipleri Beyrut'ta yardım çalışmalarına başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için bölgede harekete geçti.

Türk ekipleri Beyrut'ta yardım çalışmalarına başladı
05.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:41

İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için bölgede harekete geçti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yaraları sarmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti. Vakfa bağlı ekipler, patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda hayatını kaybeden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı oluyor. Yaraların sarılmasına yardımcı olmak üzere ilk etapta patlama bölgesinde hayatını kaybeden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı olmak üzere ambulans ekibi hizmete geçirildi. Ayrıca evsiz kalanlar için gıda yardımları başladı. Sahada arama kurtarma ekibi oluşturan ekipler, hastanelerdeki ihtiyaç malzemeleri için hazırlıklarını da sürdürüyor. Mülteci kampındaki mutfakta çıkartılan sıcak yemeklerin bölgede evleri zarar gören ailelere gün içerisinde ulaştırılması planlanıyor. İçerisinde sandviç, ayran ve su bulunan bin 200 paket yiyeceğin hazırlığı devam ederken, zarar gören evlerin tamir ve tadilatlarına destek olunacak. Bölgede barınma yardımlarının sağlanacağı ifade edilirken, acil yardımlar kapsamında gıda ve nakdi yardımların ulaştırılması da sağlanacak.

KRİZ BİTENE DEK TÜRK EKİPLER BÖLGEDE

Vakfa bağlı ekipler, ihtiyaca göre bölgedeki çalışmalarını artıracak ve kriz sonuna kadar Lübnan halkının yanında durmayı sürdürecek. Vakıf ayrıca, Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverlere aracı olarak acil yardım kampanyası da başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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