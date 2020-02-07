Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak

07.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazar günü yola çıkacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetini İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle uğurlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti 9 Şubat'ta yola çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan 24 kişilik heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Bakan Varank ve ailelerinin de katılacağı törenle uğurlanacak.

Kaynak: AA