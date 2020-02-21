Türk ekibi Beyaz Kıta'da çalışmalara başladı

21.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:25

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından ulaştığı Antarktika'da çalışmalarına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 kişilik bilim ekibinde yer alan Harita Genel Müdürlüğü uzmanlarının Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu Antarktika'ya kurduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, 15 bin kilometrelik yorucu yolculuğun ardından daha önce belirlenen 15 proje üzerinde çalışmalara başladı. Ekipte yer alan Harita Genel Müdürlüğü personeli, Dismal Adası'na Türkiye'nin yurt dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu kurdu. Türkiye'den götürülen malzemeler gemiden adaya helikopter ve botlarla taşındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 kişilik bilim ekibinde yer alan Harita Genel Müdürlüğü uzmanlarının Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu Antarktika'ya kurduğunu açıkladı. İstasyonunun geçici Türk Bilim Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'na 73 kilometre uzaklıkta kurulduğunu kaydeden Bakan Varank, istasyon ile kıtadaki yer şekillerinde ve buzullardaki değişimlerin takip edileceğini söyledi.

Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi Dairesinden Dr. Binbaşı Soner Özdemir, kurulan GNSS istasyonunun GPS, GLONASS, GALILEO gibi küresel navigasyon sistemlerinin verilerini alabildiğini söyledi. İstasyon ile yer kabuğu hareketlerini, buzul erimelerinden kaynaklanan değişimleri izleyeceklerini anlatan Özdemir, "Türkiye sınırlarının dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu kurmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar ise, planlanan 15 projenin ilkini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Seferimiz şu ana kadar hiçbir aksaklık yaşanmadan başarılı bir şekilde ilerliyor. GNSS istasyonunu ekibimizin üyeleri başarı ile kurup çalıştırarak veri almaya başladı" diye konuştu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA