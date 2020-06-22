Türk eğitimci, Microsoft'un davetiyle "pandemide uzaktan eğitimi" anlattı
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Türk eğitimci, Microsoft'un davetiyle "pandemide uzaktan eğitimi" anlattı

Vizyon Koleji'nin kurucusu Abdulkadir Özbek, Microsoft'un davetiyle Microsoft Showcase School liderlerine uzaktan eğitim, dijital eğitim ve pandemi sürecindeki eğitim uygulamalarını anlattı.

Türk eğitimci, Microsoft'un davetiyle
22.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:23

2018 yılında dünya genelindeki binden fazla "Microsoft Showcase School" arasında en iyi okul seçilen Vizyon Koleji'nin kurucusu Abdulkadir Özbek, Microsoft'un daveti ile Microsoft Showcase School liderlerine uzaktan eğitim, dijital eğitim ve pandemi sürecindeki eğitim uygulamaları hakkında sunum yaptı. Özbek, geçtiğimiz perşembe günü yapılan sunumda, eğitim teknolojilerini pedagojiye uygun olarak en etkin şekilde kullanan ve bu alanda Türkiye'nin öncü okullarından olan kolejin başarılarında Microsoft eğitim araçlarının önemi ve kullanımı hakkında bilgiler verdi.

"Covid-19, dijital eğitimin önemini ortaya çıkardı"

Uzaktan eğitim sürecinde gösterdikleri başarıyla Microsoft'un Global Okul Liderleri Takımına seçilen deneyimli eğitimci Abdulkadir Özbek, Microsoft Showcase School liderlerine yaptığı sunumda, okul olarak uzaktan eğitim araçlarını nasıl kullandıklarını anlattığını belirtti. Özbek, şunları söyledi; "Covid-19 pandemisi sürecinde okulların kapatılma kararının ardından iki gün içinde uzaktan eğitime nasıl geçtiğimiz konusunda ayrıntılı bilgiler verdim. Ayrıca, Covid-19'un eğitimi nasıl değiştirdiğini; dijital platformların eğitimi nasıl kişiselleştirdiğini anlattım. Vizyon Koleji olarak uzaktan eğitim çalışmalarımız dünya çapında ses getiriyor. Bu çerçevede Microsoft'un ABD'deki genel merkezinden Vizyon Koleji'nin başarı hikayesini dünyayla paylaşmak için davet aldım. Global okul liderlerine yaptığım sunumda dijital ve uzaktan eğitimdeki başarılarımızı ve bundan sonraki süreçte eğitim alanında neler yapmayı planladığımızı da anlattım."

"Covid-19 karantinasının başladığı gün eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili tecrübelerimizi Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile ve ulusal kanallarda yaptığımız programlarla Türkiye ile paylaştık. EBA konusunda yapılabilecekler konusunda da Sebit Proje okulu olarak Sebit aracılığı ile MEB'e sunduk." diyen Özbek, şunları kaydetti; "Covid-19, eğitimde teknolojinin önemini ortaya çıkardı. Teknolojinin gelişmesi ile artık birçok meslek yazılımlarla ve robotlarla yapılıyor. Bu dijital dönüşümden eğitim sistemlerinin yararlanmaması düşünülemez. Artık bilgi odaklı eğitimin değişiminin kaçınılmaz hale geldiğiniz düşünüyoruz. Klasik eğitim sistemi ile onları hayata hazırlayamayacağımız bir gerçek. Koronavirüs pandemisi de bu düşüncemizin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu."

"Dünyada, Türkiye'nin eğitim sistemi ile ilgili algısını değiştiren okul olmak istiyoruz"

Tecrübeli eğitimci Özbek, "Vizyon Koleji olarak kurulduğumuzdan beri eğitimde dijital araçları kullanıyoruz. Türkiye'nin en büyük eğitim ve bilgi teknolojileri kurumu olan SEBİT'in ve dünya devi Microsoft'un Türkiye'deki ilk ve tek proje okuluyuz. Bu anlamda dünyaya örnek olacak seviyede dijital eğitim araçları kullanan bir okuluz. Dijital eğitim uygulamalarımızla dünyada, Türkiye'nin eğitim sistemi ile ilgili algısını değiştiren okul olmak istiyoruz. Dünyadaki dijital dönüşümü doğru okuyarak, insani becerileri geliştirmeye odaklanan bir eğitim uyguluyoruz. Teknoloji destekli eğitimle öğrencilerin daha çok verimli ve motive bir şekilde çalıştığını gözlemliyoruz. Bu vizyonla, güçlü dijital altyapımızla yürüttüğümüz uzaktan eğitim süreci Microsoft tarafından dünyaya örnek gösterildi." sözlerini kaydetti.

Özbek, "Türkiye'de dijital dönüşüme öncülük yapan bir okuluz. Pedagojik yaklaşımları dijital araçlarla harmanlayan bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Tüm öğrencilerimiz eğitimlerini bilgisayar üzerinden alıyor. Türkiye'de dijital defterler kullanılan tek okuluz. Öğrencilerin bilgisayarları bir oyun aracı değil bir eğitim unsuru olarak görmelerini istiyoruz. Z kuşağı için klasik öğrenme yöntemleri yerine teknoloji destekli eğitim felsefesi üzerine dayalı bir eğitim kurgumuz var. Muhteşem öğretmenlerle birleşen eğitim felsefemiz sayesinde öğrencilerimiz her alanda akranlarından bir adım önde oluyor. Microsoft'un dijital eğitim teknolojileri de yeni nesil eğitim vizyonumuza önemli katkılar sunuyor. Eğitimde yapay zeka ve makine öğrenmesi sistemlerini kullanıyoruz. Kısacası geleceğin eğitimi şimdi Vizyonda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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