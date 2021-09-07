Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor
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Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor

Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türk Eğitim Vakfının (TEV) yurt bursuna başvurular 16 Eylül'de, lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora burslarına başvurular ise 6 Ekim'de son bulacak.

Türk Eğitim Vakfının (TEV) yurt bursuna başvurular 16 Eylül'de, lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora burslarına başvurular ise 6 Ekim'de son bulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitime duyarlı kişi ve kurumların bağışlarıyla başarılı ve maddi imkanı sınırlı öğrencilere burs imkanı sağlayan TEV, her yıl hem yurt içi hem de yurt dışında eğitim alan öğrencilere destek oluyor.

Bu kapsamda, TEV'in yurt bursu için 16 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci, 16 Eylül'e kadar devam edecek. Lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora bursları için 6 Eylül'de başlayan başvurular ise 6 Ekim'de sona erecek.

Bütün burs başvuruları TEV'in internet sitesi üzerinden çevrim içi form doldurularak gerçekleştirilebiliyor.

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilerin, başvuru formlarını doldurulduktan sonra çıktısını alarak, talep edilen belgelerle birlikte iletilen linke yüklemeleri gerekiyor.

Daha sonra mülakata katılacak adaylar, mesaj ya da elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Mülakatlar, bu yıl da salgın koşulları nedeniyle çevrim içi ortamda yapılacak.

Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere "https://www.tev.org.tr/burs/tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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