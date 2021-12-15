Türk Eğitim-Sen Yetkililerinden Rektör Karakaş'a Ziyaret - Haberler
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Türk Eğitim-Sen Yetkililerinden Rektör Karakaş'a Ziyaret

Türk Eğitim-Sen Yetkililerinden Rektör Karakaş'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir'in de bulunduğu ziyarette; İdari İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ataç ile Eğitim ve Sosyal İşler Şube Başkan Yardımcısı Veysel Sağdıç da yer aldı.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Rektör Karakaş, Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanlığına seçilen Muhtar Demirci ve yeni yönetimine başarılar diledi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, nazik ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teşekkür etti.

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