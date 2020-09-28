Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Azerbaycan halkının yanındayız"
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Azerbaycan halkının yanındayız"

28.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:49
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Ortada bir Karabağ Sorunu yoktur, düpedüz bir Karabağ İşgali söz konusudur.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Ortada bir Karabağ Sorunu yoktur, düpedüz bir Karabağ İşgali söz konusudur. Bu durumun da tek bir sorumlusu vardır: İşgalci Ermenistan" dedi.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Genel Başkanı Talip Geylan, Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Möhbaliyev'e bir mesaj göndererek, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı ve sivilleri hedef alan saldırısını bir kez daha şiddetle lanetlediğini ettiğini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen ve UAESEB'in, Azerbaycan halkının yanında ve Azerbaycan'ın fiilen sahip olduğu ve uluslararası hukukun tescil ettiği tüm hakların sonuna kadar savunucusu olduğunu vurgulayan Geylan, "Bölgede yaşananların, 'Sorun' diye tanımlanarak adeta iki ülkenin eşit koşullarda muhatap olduğu bir anlaşmazlık gibi sunulmasını asla kabul etmiyoruz. Ortada bir Karabağ Sorunu yoktur, düpedüz bir Karabağ İşgali söz konusudur. Bu durumun da tek bir sorumlusu vardır: İşgalci Ermenistan" diye konuştu.

Geylan, ayrıca "Muhatap olduğumuz bu problemli durumun tek çözümü ise Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi, otuz yıldır mağdur ettiği tüm vatandaşlarımıza tazminat ödemesidir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın, Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Möhbaliyev'e mesajı şu şekilde:

"Sayın Settar Möhbaliyev

Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu Genel Başkanı

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı ve sivilleri hedef alan kalleş saldırısını bir kez daha şiddetle telin ediyorum.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) olarak, tüm varlığımızla kardeş Azerbaycan halkının yanında ve Azerbaycan'ın fiilen sahip olduğu ve uluslararası hukukun tescil ettiği tüm hakların sonuna kadar savunucusu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Karabağ, Azerbaycan'ın öz toprağıdır ve Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Yaklaşık otuz yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi işgal edilmiş ve bir milyonun üzerinde soydaşımız evlerini terk ederek kaçkın durumuna düşürülmüştür.

Bölgede yaşananların, 'Sorun' diye tanımlanarak adeta iki ülkenin eşit koşullarda muhatap olduğu bir anlaşmazlık gibi sunulmasını asla kabul etmiyoruz. Ortada bir KARABAĞ SORUNU yoktur, düpedüz bir Karabağ İşgali söz konusudur. Bu durumun da tek bir sorumlusu vardır: İşgalci Ermenistan!

Muhatap olduğumuz bu problemli durumun tek çözümü ise Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi, otuz yıldır mağdur ettiği tüm vatandaşlarımıza tazminat ödemesidir.

Tek millet iki devlet anlayışımızla, canımızla, kanımızla ve tüm varlığımızla can Azerbaycan'ımızın yanındayız.

Duamız ve desteğimiz sizlerle. Her zaman olduğu gibi tüm kalbimizle haykırıyoruz: Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır!" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mümin Altaş

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