Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki

19.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:02

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesinin üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik yapılan şiddet olaylarına tepki göstererek Türk Ceza Kanunun 112'inci maddesinde düzenleme yapılması için Cumhurbaşkanlığına mektup gönderildi.

PTT önündeki bir araya gelen eğitim çalışanları adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizamettin Şenol, Türkiye'de yaşanan şiddet olaylarının toplumsal cinnet seviyesine ulaştığını söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nun 112'inci maddesinde düzenleme yapılması gerektiğini savunan Şenol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddeti önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi sağlanarak eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması yasal koruma altına alınmalıdır. Ayrıca bu düzenlemeyle, eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikayete bağlı kalmaksızın, fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı bilincinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır."

Basın açıklamasının ardından Şenol ve sendika üyeleri Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdi.

Kaynak: AA