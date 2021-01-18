Türk Eğitim-Sen: Tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılamaya dahil edilsin

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayabilmek için, ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayabilmek için, ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Geylan, yazılı açıklamasında, Türk Eğitim-Sen'in birçok kez öğretmenlerin aşılanması çağrısında bulunduğunu ve hükümetten bu konuda öğretmenlere öncelik tanınmasını istediğini belirtti.

Yüz yüze eğitime geçilebilmesi için eğitim çalışanlarının aşılanmasının önemli olduğunu vurgulayan Geylan, yaklaşık 18 milyon öğrenciyle doğrudan muhatap olan eğitim çalışanlarının aşılanmasının toplum sağlığını doğrudan etkileyecek bir tedbirin alınması anlamına geldiğini ifade etti.

Geylan, Sağlık Bakanlığı'nın, öğretmenlerin ikinci aşamada yedinci sırada aşılanacağını açıkladığını aktardı.

Tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi gerektiğini belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, şunları kaydetti:

"İkinci dönem yüz yüze eğitime başlayabilmemiz için, ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi gerekiyor. Antikor oluşumunun ikinci dozdan sonra gerçekleştiği göz önüne alındığında, 15 Şubat'ta okullarımızı açabilmemiz, aşılama takviminin buna göre yeniden düzenlenmesini elzem kılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimle ilgili tüm paydaşları bu konuda müdahil olmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu