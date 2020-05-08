Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şubesinden gıda yardımı

Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şubesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya başladı.

Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şubesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya başladı.

Gıda yardımı kampanyasına sendikaya üye olan öğretmenlerin yanı sıra yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerin de katkı yaptığını kaydeden Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şube Başkanı Fahri Sarıtaş, "Sarıgöl Türk Eğitim-Sen olarak başlattığımız 'Bir lokmada bizden olsun' kampanyasına destek veren değerli üyelerime öğretmen olmadığı halde desteklerini esirgemeyen değerli dostlarıma, farklı sendika üyesi meslektaşlarımıza, kampanyamıza destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederim. Şimdiye kadar 120 aileye gıda kolisi ulaştırdık. Gıda yardımında bulunmak isteyen hayır sevenlerinize Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şubesi ile temasa geçmeleri yeterli olacaktır. Yardımlarımız bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde sahiplerine ulaştı." dedi.

Sarıbaş, "Bir lokmada bizden olsun' yardım kampanyasının devam ettiğini ve katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşların Türk Eğitin-Sen Sarıgöl Şubesine ulaşmalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İHA